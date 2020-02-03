Bulanık'ta Handikaplı 3 Bant Bilardo İlçe Birinciliği Turnuvası - Son Dakika

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Bulanık'ta Handikaplı 3 Bant Bilardo İlçe Birinciliği Turnuvası
6 saat önce
Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen Handikaplı 3 Bant Bilardo İlçe Birinciliği Turnuvası sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:24 Kaynak: AA
Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen Handikaplı 3 Bant Bilardo İlçe Birinciliği Turnuvası sona erdi.
Kentteki bir bilardo salonunda düzenlenen turnuvada 30 sporcu yarıştı. Dereceye girenler diğer illerde yapılacak turnuvaya katılmaya hak kazandı.
Bilardo salonu sahibi Barış Topçu, kentte üçüncü kez bilardo turnuvası düzenlediğini belirterek, ilçede birçok kişinin bilardoya ilgi gösterdiğini söyledi.
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