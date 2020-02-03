Bulanık'ta Handikaplı 3 Bant Bilardo İlçe Birinciliği Turnuvası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulanık'ta Handikaplı 3 Bant Bilardo İlçe Birinciliği Turnuvası - Son Dakika

Bulanık'ta Handikaplı 3 Bant Bilardo İlçe Birinciliği Turnuvası

6 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen Handikaplı 3 Bant Bilardo İlçe Birinciliği Turnuvası sona erdi.

Bulanık'ta Handikaplı 3 Bant Bilardo İlçe Birinciliği Turnuvası, System.String[]

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen Handikaplı 3 Bant Bilardo İlçe Birinciliği Turnuvası sona erdi.

Kentteki bir bilardo salonunda düzenlenen turnuvada 30 sporcu yarıştı. Dereceye girenler diğer illerde yapılacak turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Bilardo salonu sahibi Barış Topçu, kentte üçüncü kez bilardo turnuvası düzenlediğini belirterek, ilçede birçok kişinin bilardoya ilgi gösterdiğini söyledi.

Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:24 Kaynak: AA
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