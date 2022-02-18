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Bulanık'ta hayvan üreticilerine suni tohumlama desteği - Son Dakika

Bulanık'ta hayvan üreticilerine suni tohumlama desteği

18.02.2022 18:04
Bulanık'ta hayvan üreticilerine suni tohumlama desteği

Muş'un Bulanık ilçesinde çiftçilere suni tohumlama desteği sağlanması için protokol imzalandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde çiftçilere suni tohumlama desteği sağlanması için protokol imzalandı.

Orman İlçe Müdürlüğü ile Damızlık, Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında "Suni Tohumlama Uygulaması İş Birliği Protokolü" imza altına alındı.

Protokolün ardından konuşan Damızlık, Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral, "Bu projeyle ücretsiz olarak suni tohumlama yapılacak. Buzağı desteklemesi de 875 lira olacak. Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak Muş ve ilçelerinde bu çalışmalarla halkımıza hizmet edeceğiz." dedi.

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Hisarcık, Damızlık, Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulanık'ta hayvan üreticilerine suni tohumlama desteği - Son Dakika


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