Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta Husumetli Aileler Barıştırıldı

Bulanık'ta Husumetli Aileler Barıştırıldı

49 dakika önce

Muş'un Bulanık ilçesinde Akgöl ve Balıkçı aileleri arasındaki husumet, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan'ın girişimleri sonucu sonlandırıldı.

Bulanık'ta Husumetli Aileler Barıştırıldı, System.String[]
Muş'un Bulanık ilçesinde Akgöl ve Balıkçı aileleri arasındaki husumet, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan'ın girişimleri sonucu sonlandırıldı.

Yoncalı Beldede düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından aileler barıştırıldı. Törende konuşan Uzan, hayırlı bir işin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları söyledi:

"Uzun zamandır aralarında bir takım sorunlar yaşayan iki ailemiz arasında gerçekleştirdiğimiz barış, inşallah sizlerden sonra gençlerimiz için de hayırlı olur. İnşallah bu sulh daim olur. Bir yerde küslük ve dargınlık varsa, aslında oradaki herkesin sorumluluğu var demektir. İnşallah bugün hepimiz bu yükü hep beraber sırtımızdan atacağız. Bundan sonra hep güzel günlerde birlikte oluruz. Siyasi parti temsilcilerimiz ile beraber emeği geçenlere yürekten teşekkür ederim."

Tören, düzenlenen yemekle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:25 Kaynak: AA

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