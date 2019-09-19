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Bulanık'ta 'Huzur' toplantısı

1 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Huzur Toplantısı' düzenlendi.

Bulanık'ta 'Huzur' toplantısı, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Huzur Toplantısı' düzenlendi.


Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğünde muhtarların katılımıyla yapılan toplantıda, genel asayiş ve güvenlik konularında yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik hususlar ele alındı. Okullardaki sıkıntılar, mahallelerdeki metruk binaların durumunun de konuşulduğu toplantıyla ilgili bilgi veren Polis Memuru Gökhan Tekçe, muhtarlardan gelen her türlü bilgiyi değerlendirdiklerini, bu sayede kentteki asayiş, trafik ve narkotik olaylarında ciddi azalmanın yaşandığını belirtti. Okullarda bu yıl farklı tedbirler alındığını da söyleyen Tekçe, "Geçen sene aldığımız tedbirlerden çok farklı tedbirler aldık. Sadece özel güvenlikler dışında önemli gördüğümüz, analizini yaptığımız okullarda polis görevlendirmek suretiyle çok özel tedbirler alıyoruz. Bunun faydalarını da görüyoruz. Bunun dışında asayiş, trafik ve narkotikten karma tim oluşturduk" şeklinde konuştu. - MUŞ

Emniyet Müdürlüğü, Bulanık, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:22 Kaynak: İHA
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