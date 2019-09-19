Bulanık'ta "Huzur Toplantısı" gerçekleştirildi

Bulanık Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde muhtarlarla "Huzur Toplantısı" gerçekleştirildi.

Polis Memuru Gökhan Tekçe başkanlığında yapılan toplantıya, merkez mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda genel asayiş ve güvenlik konularında yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik hususlar ele alındı.

Gökhan, yaptığı konuşmada, muhtarlardan gelen her türlü bilgiyi değerlendirdiklerini, bu sayede kentteki asayiş, trafik ve narkotik olaylarında ciddi anlamda azalma yaşandığını belirtti.

Okullarda bu yıl farklı tedbirler alındığını ifade eden Tekçe, "Bu tedbirlerin faydalarını da görüyoruz. Bunun dışında asayiş, trafik ve narkotik ekiplerinden özel tim oluşturuldu." dedi.