Bulanık'ta 'İbiş'in Eskimeyen Dostları' Adlı Oyun Sahnelendi
1 saat önce
Muş'un Bulanık ilçesinde öğrencilere yönelik "İbiş'in Eskimeyen Dostları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Muş
'un Bulanık
ilçesinde öğrencilere yönelik "İbiş'in Eskimeyen Dostları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Bulanık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda sahnelenen oyun öğrencilerden büyük beğeni topladı. Bulanık Belediyesi Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunu, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan, çocuklarla birlikte izledi. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Uzan, "Sevgili gençler öncelikle sizler için özel olarak Erzurum
'dan buraya gelen tiyatro ekibi arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. Sizlerin kültürel etkinliklerinizi artırmak adına düzenlediğimiz il dışı gezilerinin yanında tiyatro ekiplerini ilçemizde ağırlayarak keyifli vakit geçirmeniz sağlıyoruz. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ederim" dedi. - MUŞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:10 Kaynak: İHA
Acun Ilıcalı, Survivor'a Yeni Katılan Sabriye'ye Övgü Yağdırdı
Ege Denizinde Korkutan Deprem
Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İle İlgili İddialara yanıt: Hiçbir Eksik Yok
Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi