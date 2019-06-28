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Bulanık'ta içme suyu ihalesi

32 dakika önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES), Göztepe köyü için yapılacak 4 bin 200 metre su isale hattı ve 100 tonluk su deposu işi için ihale yaptı.

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MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES), Göztepe köyü için yapılacak 4 bin 200 metre su isale hattı ve 100 tonluk su deposu işi için ihale yaptı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdullah Bingöl ve Özel İdare Müdürü Mahsun Çapalı başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda yapılan ihaleye, basın mensupları ile firma temsilcileri katıldı. 8 firmanın katıldığı ve yaklaşık maliyetinin 241 bin TL olan ihaleyi Sabırlılar Limitet Şirketi en düşük 124 bin TL teklif verdi.

İhale sonrası açıklama yapan Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdullah Bingöl ve Özel idare Müdürü Mahsun Çapalı, işi alacak firmanın standartlara ve tekniğe uygun olarak hizmet gerçekleştirmesini arzuladıklarını belirtti. Bingöl, "Bugüne kadar hiçbir şaibeye meydan vermeyerek şeffaf ihaleler yaptık. Bu durum yaptığımız işleri ne kadar doğru ve kanuni yaptığımızı gösteriyor. Bundan sonraki tüm ihaleler de bu şekilde yapılıp sonuçlandırılacaktır. İlçedeki muhtelif cadde ve sokakları güzelleştirmek için bu gibi çalışmalarımız sürecek" dedi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:11 Kaynak: İHA
Bingöl, Muş, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Bulanık, Güncel
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