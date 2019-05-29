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Bulanık'ta iftar programı

1 saat önce

Bulanık Meslek Yüksek Okulu tarafından idari personel ve öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.

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Bulanık Meslek Yüksek Okulu tarafından idari personel ve öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.
Okul bahçesinde düzenlenen programa Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Ahmet Polat, Rektör Yardımcısı Cevat Selam, Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Ahmed Galip Halidi, idari personel ve öğrenciler katıldı.
Programda konuşan Rektör Polat, öğrenci, akademisyen ve idari personelle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Etkinliklerin artarak devam etmesi temennisinde bulunan Polat, emeğe geçenlere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:49 Kaynak: AA
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