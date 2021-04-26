Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu - Son Dakika

Tüm Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi ve Yardımlaşma Derneği (TÜMBULSEVDER), Muş'un Bulanık ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Selahattin Turan, muhtarlar ve gönüllüler ile yardım kolilerini daha önce tespit edilen ailelere teslim etti.

Turan, yaptığı açıklamada, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu, bu kapsamda ellerindeki imkanları ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak istediklerini söyledi.

Bu doğrultuda mahalle muhtarları, dernek gönüllüleri ile kanaat önderlerinin yardımıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri belirlediklerini aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Un, şeker, bakliyat, sıvı yağ gibi temel gıda maddelerinden oluşan ramazan paketlerini hazırlayarak gönüllülerimiz yardımıyla belirlenen adreslere teslim ettik. Yine merkez mahalle muhtarlarımıza ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaları için gıda kolilerini verdik. Sosyal, kültürel dernekçilikte farkındalık ortaya koymaya devam ediyoruz. Ramazan ayında dağıtacağımız yardımların ilk etabını teslim ettik. Toplamda 2 bin koli dağıtacağız inşallah."

Derneğin ilçe temsilcisi Kemal Gündüz de dernek aracılığıyla yüzleri güldürdüklerini ve sevgi tohumları ekmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Muhtarlar da desteklerinden dolayı derneğe teşekkür etti.