Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı - Son Dakika

Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ilçedeki 7 bin 88 ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımı yapacak.

Vakfı personelleri, ilçeye gönderilen kömürleri kamyonlara yükleyerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak ailelerin evlerine teslim ediyor.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 9 mahalle, 6 belde, 53 köy ve 32 mezrada tespit edilen ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımının devam ettiğini söyledi.

İlçeye genelinde 7 bin 88 aileye 30 torba olarak dağıtıldığını kaydeden İlidi, "Yardımlarımız her gün 08.00-18.00 saatleri arasında yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devleti olmakla birlikte ürettiği sosyal politikalarla da toplumsal dayanışmayı güçlendirerek her zaman vatandaşının yanındadır. Vakıf bünyesinde ihtiyaç sahibi ailelerimize kömür yardımının yanı sıra gıda, ilaç başta olmak üzere çeşitli yardımlarda da bulunuyoruz." diye konuştu.