Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Son Dakika

Muşu'un Bulanık ilçesinde Muşlu Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneğince ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı.

Dernek Başkanı Mehmet Altun, yaptığı açıklamada, 800 aile için yardım paketleri hazırladıklarını söyledi.

Paketleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim ettiklerini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Dernek olarak daha önce yaptığımız birçok projede, ihtiyaç sahibi yüzlerce kişiye yardımda bulunduk. Bu pandemi süresinde de gerek üyelerimiz, gerekse gönüllülerimizle ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz."