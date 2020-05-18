Bulanık'ta ihtiyaç sahibi bin aileye gıda yardımı - Son Dakika

Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) kentteki ihtiyaç sahibi bin aileye gıda yardımında bulunuldu.

Kaymakamlık ve SYDV ekipleri, önceden tespit ettikleri aileleri ziyaret ederek, hazırlanan gıda paketlerini teslim etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, yaptığı açıklamada, ilçede devletin sağladığı imkanları, SYDV aracılığıyla ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırmak için titizlikle çalıştıklarını söyledi.

SYDV ekipleri ve mahalle muhtarlarının çalışmaları sonucu yardıma muhtaç aileleri tespit ettiklerini belirten İlidi, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi ailelere bu mübarek ayda gıda yardımında bulunuyoruz. Mahalle ve köylerimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarını evlerine kadar hızlı bir şekilde ulaştırıyoruz. Yardım paketlerinde toz şeker, sıvı yağ, salça, makarna, pirinç, mercimek ve çay gibi temel gıda malzemeleri bulunuyor. İnşallah yardımlarımız bundan sonra da devam edecektir."