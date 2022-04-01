Bulanık'ta ikamet eden yabancı uyruklulara "sosyal uyum ve yaşam eğitimi" - Son Dakika
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Bulanık'ta ikamet eden yabancı uyruklulara "sosyal uyum ve yaşam eğitimi"

01.04.2022 14:49
Bulanık'ta ikamet eden yabancı uyruklulara "sosyal uyum ve yaşam eğitimi"

Muş'un Bulanık ilçesinde ikamet izni, geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamında yasal olarak ikamet etmekte olan yabancı uyruklulara "sosyal uyum ve yaşam eğitimi" verildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde ikamet izni, geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamında yasal olarak ikamet etmekte olan yabancı uyruklulara "sosyal uyum ve yaşam eğitimi" verildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı, programda yaptığı konuşmada, söz konusu eğitimle başka bir kültürden buraya gelmiş insanların toplumla uyum sağlamasını ve karşılıklı iki toplumun birbirini anlamasını sağlayacaklarını belirterek, "Alacağınız bu eğitimin önemini idrak edeceğinizi biliyor, farkındalığınızı yükselterek faydalı bir işe başlayacağınızı düşünüyorum. Bu seminere katılan, ülkemize misafir olan vatandaşların ilgi ve alakası son derece olumlu." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen semire İl Göç Uzmanı Uyum ve İletişim Çalışma Grubu Başkanı Emrah Erzurum ve kurum amirleri de katıldı.

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Halk Eğitim Merkezi, Metin Bostancı, Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulanık'ta ikamet eden yabancı uyruklulara 'sosyal uyum ve yaşam eğitimi' - Son Dakika


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