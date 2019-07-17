Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta 'İlçe Trafik Komisyonu Toplantısı' yapıldı
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Bulanık'ta 'İlçe Trafik Komisyonu Toplantısı' yapıldı

1 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 'Trafik Komisyonu Toplantısı' yapıldı.

Bulanık'ta 'İlçe Trafik Komisyonu Toplantısı' yapıldı, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 'Trafik Komisyonu Toplantısı' yapıldı.

Kaymakamlık makamında Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında yapılan toplantıya; İlçe Emniyet Müdürü Mest Irmak, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aral, Bulanık Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bahattin Taşkıran katıldı. Toplantıda ilçe genelindeki trafik sorunları ele alınarak, sorunlara ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu. - MUŞ
Kaymakamlık, Jandarma, Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:06 Kaynak: İHA
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