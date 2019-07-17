Bulanık'ta 'İlçe Trafik Komisyonu Toplantısı' yapıldı
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MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 'Trafik Komisyonu Toplantısı' yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:06 Kaynak: İHA
MUŞ (İHA) – Muş
'un Bulanık
ilçesinde 'Trafik Komisyonu Toplantısı' yapıldı. Kaymakamlık
makamında Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında yapılan toplantıya; İlçe Emniyet Müdürü Mest Irmak, Garnizon Komutanı Jandarma
Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aral, Bulanık Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bahattin Taşkıran
katıldı. Toplantıda ilçe genelindeki trafik sorunları ele alınarak, sorunlara ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu. - MUŞ
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