Bulanık'ta "İlköğretim Haftası" kutlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde "İlköğretim Haftası" törenle kutlandı.

İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler tarafından gösterilerin sunulmasının ardından günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapan Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ergen, eğitimin toplumun huzuru için vazgeçilmez temel bir unsur olduğunu belirtti.

Toplumların eğitim düzeyinin ve gelişmişliğinin birbirine bağlı olduğunu ifade eden Ergen, şöyle konuştu:

"2019-2020 eğitim öğretim yılına 150 eğitim kurumunda, 24 bin 500 öğrenci ve bin 450 personelle başladık. Eğitimle ilgili temel prensipler ve temel bilgilerin ilköğretimde verilir. Bu zemini veli ve öğretmenlerin beraber inşa etmesi gerekiyor. Okul eğitim ve öğretim yuvasıdır. Uygar bir insan olmak okumaktan geçer."

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, Milli Eğitim Şube Müdürleri Metin Aral, Mustafa Ergen, Tekin Erdoğan, Yalçın Tuncel ile okul müdürleri ve veliler katıldı.