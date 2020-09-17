Bulanık'ta İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

Bulanık'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde "İlköğretim Haftası" düzenlenen törenle kutlandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde "İlköğretim Haftası" düzenlenen törenle kutlandı. Bulanık Hükümet Konağı önündeki tören İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tunçel, şube müdürleri ve öğrencileri makamında kabul etti.

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