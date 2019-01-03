Bulanık'ta İşçi Alımı
1 saat önce
Muş'un Bulanık ilçesinde Çalışma ve İş Kurumu'nun (İŞKUR) Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 40 geçici işçi için kura çekildi.
Muş
'un Bulanık
ilçesinde Çalışma ve İş Kurumu'nun (İŞKUR
) Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 40 geçici işçi için kura çekildi.
Belediye toplantı salonunda, Köylere Hizmet Götürme Birliğinde 6 ay istihdam edilecek 40 işçi alımı için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.
Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdullah Bingöl
, yaptığı açıklamada, 375 kişinin başvurduğu iş için kura çekimiyle adaletli bir dağılım yaptıklarını belirterek, "Hiçbir şaibeye ve dedikoduya mahal verilmeyecek şekilde herkesin gözü önünde ve noter huzurunda işe girecekler belirlendi" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:19 Kaynak: AA
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