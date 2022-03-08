Bulanık'ta İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde ortaöğretim öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünce Bulanık Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde düzenlenen yarışmada konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, okullarda yapılan seçmelerin ardından birinci olan öğrencilerin yarışmaya katıldığını söyledi.

Tunçel, "Bütün çocukların birinci olduğuna inanıyorum. Bu çocukların yüreklerindeki duyguyu çok iyi ifade edeceklerine inanıyorum. Mehmet Akif, işgal günlerinde Anadolu'nun her yerini gezdi. Türk milletinin duygularına hitap etti. Bu şuurla İstiklal Marşı'nı yazdı. Onun inancına, şuuruna ve millet sevgine her zaman çok ihtiyacımız var. Bu güzel yarışmayı düzenlemede emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Öğrenciler, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesiyle etkinlik sona erdi.