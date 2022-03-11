Bulanık'ta İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı - Son Dakika
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Bulanık'ta İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

11.03.2022 12:42
Bulanık'ta İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Muş'un Bulanık ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Bulanık Anadolu Lisesi tarafından Belediye Toplantı Salonunda düzenlenen programda İstiklal Marşı okundu.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı programda öğrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okudu.

Tiyatro ve müzik gösterisinin ardından yarışmalarda derece giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Programa, Kaymakam Mehmet İlidi, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, kamu kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulanık'ta İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı - Son Dakika


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