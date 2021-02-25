Bulanık'ta kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Bulanık'ta kan bağışı kampanyası

25.02.2021 16:30
Bulanık'ta kan bağışı kampanyası, System.String[]

Muş'un Bulanık ilçesinde Kızılay tarafından başlatılan kampanya kapsamında kan bağışı alındı.

Muş'un Bulanık ilçesinde Kızılay tarafından başlatılan kampanya kapsamında kan bağışı alındı.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz, yönetimi ile birlikte kan bağında bulundu. MHP Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz, "Bugün Kızılay kan toplama aracı ilçemizde kan bağışı için geldi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kan bağışında bulunduk. 'Bir can da siz kurtarın' sloganı ile kan bağışında bulunduk" dedi.

Kızılay Kan Bağış Merkezinden Dr. Asadullah Dost ise son bir yılda kan bağışında düşüş olduğunu söyledi. Dost, "Kan ihtiyacını karşılamak üzere Muş'un Bulanık ilçesinde bir kampanya başlattık. 18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir. Kan bağışında kana ihtiyacımız var, onun için de vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını istiyoruz. 5-10 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler. Bulanık'ta yaklaşık 105 ünite kan aldık. Kan bağışını artırmak amacıyla ısı sistemi yüksek otobüslerimizde gezici ekipler görevlendirdik. Bugün de Bulanık'ta bağış almaktayız. Üç ayda bir düzenli olarak geldiğimiz ve kan bağışı aldığımız yerlerden bir tanesi olan Bulanık ilçesindeyiz. Halkta, kışın kan bağışında bulunmama noktasında ön yargı var. Yazın ne kadar kana ihtiyacımız varsa, kışın da o kadar var. Bulanıklı vatandaşlarımıza acil kan verme konusunda çağrıda bulunuyorum. Verecekleri bir ünite kanla üç kişinin hayatını kurtaracaklar. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı tespit etmemiz halinde ise kendilerine ulaşıp tedavi olmalarını söylüyoruz" dedi. - MUŞ

Bulanık'ta kan bağışı kampanyası
Bulanık'ta kan bağışı kampanyası
Bulanık'ta kan bağışı kampanyası
Bulanık'ta kan bağışı kampanyası

Kan Bağışı, Hisarcık, Kızılay, Bulanık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bulanık'ta kan bağışı kampanyası - Son Dakika


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