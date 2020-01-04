Bulanık'ta kar, büyükler için çile küçükler için eğlence oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulanık'ta kar, büyükler için çile küçükler için eğlence oldu - Son Dakika

Bulanık'ta kar, büyükler için çile küçükler için eğlence oldu

6 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde iki gündür yoğun bir şekilde yağan kar yağışı büyüklerin için çile, çocuklar için ise eğlence oldu.

Bulanık'ta kar, büyükler için çile küçükler için eğlence oldu, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde iki gündür yoğun bir şekilde yağan kar yağışı büyüklerin için çile, çocuklar için ise eğlence oldu.


Bulanık ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Beyaza bürünen ilçe merkezinde ise kartpostallık görüntüler oluştu. Belediye ekipleri ilçe merkezinde yolları açık tutabilmek için aralıksız olarak çalışırken, bazı vatandaşlar evlerinin ve işyerlerinin önünde biriken karları kendi imkanlarıyla temizliyorlar. Sabah saatlerinde hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar evlerin önünde hem kardan adam yapıp hem de yaptıkları tahtadan kızaklarla kayıp karın keyfini çıkarıyorlar.


Arkadaşları ile birlikte kayak yapan Eyüp Bingöl, "Kendimize oyun oynuyoruz. Bu çok güzel bir gündür" dedi.


Çocuklardan Alper Doğan ise, "Şu an burada tatilin ve karın keyfini kayarak çıkarıyoruz. Çok mutluyuz. Her zaman bu anı bekliyorduk çok mutluyuz" diye konuştu. - MUŞ

Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı 2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti Mete Yarar'dan İran'ın misilleme mesajlarıyla ilgili değerlendirme: İran bir gün bir şey yapacak ama bugün değil

Son Dakika Haberleri
19:42 Marmaris Genç İşadamları Derneğinden Akşener'e ziyaret - Son Dakika
19:40 Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne yapılan telesiyejin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
19:35 Şemdinlili öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı - Son Dakika
19:34 Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
19:32 Belçika'da binlerce kişi dondurucu soğukta denize girdi - Son Dakika
18:50 "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı - Son Dakika
18:48 Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 19:45:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulanık'ta kar, büyükler için çile küçükler için eğlence oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]