Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta Karla Mücadele

Bulanık'ta Karla Mücadele

13 dakika önce

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan, ilçe merkezinde yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi.

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Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan, ilçe merkezinde yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi.

Belediye birim amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Uzan, özveriyle karla mücadele çalışması yürüten ekiplere teşekkür etti.

Uzan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde kar temizleme çalışmalarının aksatılmadan sürdürüldüğünü söyledi.

Özellikle anaarterleri, ara sokakları ve okulların bahçelerini kardan temizlemeye gayret ettiklerini belirten Uzan, şöyle konuştu:

"Belediye olarak ekipman ve araçlarımız tam. Şu anda 4 kamyon, 2 greyder, 2 loder ve 3 kepçeyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç duyduğumuzda araç kiralıyoruz. Karla mücadele çalışmalarımızın etkin şekilde yürütülmesi için her türlü tedbiri aldık. Vatandaşın gideceği yere erişiminin sağlanması belediyenin en temel görevlerinden birisi. Şükürler olsun şu ana kadar yansıyan olumsuz bir hadise söz konusu değil."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:28 Kaynak: AA

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