Bulanık'ta Karla Mücadele Çalışmaları

Muş'un Bulanık Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muş'un Bulanık Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Belediye Temizlik İşleri Müdür Vekili Abdullah Bingöl, yaptığı açıklamada, kar yağışının başlamasıyla ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi.



Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Bingöl, şunları kaydetti:



"Ekiplerimiz ana arterler başta olmak üzere tuzlama ve buzlanmayı en aza indirmek için sahada çalışmaları yapıyorlar. Gece geç saatlere kadar yürütülen çalışmalardan sonra sabahın ilk saatlerinden itibaren de ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve mutluluğu için canla başla çalışıyoruz. 40 personel, 4 kepçe ve 2 greyder ile temizlik yapıyoruz. Topladığımız kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıyoruz. "

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