Bulanık'ta karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde etkili olan yağışların ardından yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlatıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, karla mücadele ekiplerinin araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden olan kar kütlelerinin kamyonlarla ilçe dışına taşındığını söyledi.

Karla birlikte tüm ekiplerin seferber edildiğini belirten İlidi, yolların açık tutulması için ekiplerin gece gündüz çalıştığını aktardı.

Yol kenarlarına park edilen araçların çalışmaların aksamasına neden olduğunu ifade eden İlidi "Mahalleler dahil tüm yollarımızı açtık. Şimdi çarşı merkezinde biriken tonlarca karı kamyonlarla şehir dışına taşıyoruz. Karla mücadele çalışmalarımız sırasında yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de yol kenarlarında rastgele park edilmiş araçlar. Gerekli anons ve uyarılara rağmen bazen birkaç araç yüzünden saatlerce çalışmalarımız aksıyor. Bu konuda araç sahiplerinin anlayış göstermesini bekliyoruz." diye konuştu.