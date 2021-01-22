Bulanık'ta karla mücadele çalışması - Son Dakika

Bulanık Belediyesi ekipleri, kar yağışının ardından ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için oluşturulan karla mücadele ekipleri, gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri ve Destek Hizmetlerine bağlı karla mücadele ekipleri, 7 iş makinesi ve 35 personelle ilçe merkezi başta olmak üzere mahallelerde çalışmalarını yürütüyor.

Toplanan karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınırken, yollarda buzlanma olmaması için tuzlama çalışması da yapılıyor.