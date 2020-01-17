Bulanık'ta karne heyecanı - Son Dakika

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde karne alan 21 bin 600 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.



Bulanık genelinde 21 bin 600 öğrenci ve bin 400 öğretmen için yarıyıl tatili, karnelerin dağıtılmasının ardından başladı. Yarıyıl tatili nedeniyle İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Milli Eğitim Şube müdürleri Mustafa Ergen, Metin Aral ve Tekin Erdoğan katıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, öğrencilerin yarıyıl tatilini iyi değerlendirmelerini isteyerek, "Başarının elde edilmesi için çok çalışmanız gerekiyor. Sevgili çocuklar; kendinize güvenin, azminizi hiçbir zaman yitirmeyin. İleriye dönük kendiniz için belirlediğiniz hedeflerin peşinden koşun. Bizler sizlere koşulsuz güveniyor ve inanıyoruz. Dinlenmiş, stresini atmış bir şekilde ikinci döneme başlamış olmanız gerekir. Tatilde tamamen kendinizi derslerden koparmayın. Arada bir çalışmanızda, okumanızda yarar var" dedi.



Karne dağıtımı töreninde öğrencilere tavsiyelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ise, velilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz büyük bir gayretle çalışıp çaba sarf etti ve dinlenmeyi hak ettiler. Bu vesileyle emeği geçen tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Eğitim öğretim yılının sorunsuz bir şekilde geçmesi ve eğitimin kalitesinin yükselmesi vesilesiyle yöneticilerimizi de tebrik ediyorum" diye konuştu.



Yapılan konuşmanın ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı. - MUŞ