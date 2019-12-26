Bulanık'ta kaymakamlık voleybol turnuvası tamamlandı - Son Dakika
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Bulanık'ta kaymakamlık voleybol turnuvası tamamlandı

6 saat önce

Bulanık Kaymakamlığınca düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası final müsabakasıyla tamamlandı.

Bulanık'ta kaymakamlık voleybol turnuvası tamamlandı, System.String[]

Bulanık Kaymakamlığınca düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası final müsabakasıyla tamamlandı.

23 takımın katıldığı turnuvanın final maçında, Çaygeldi Köyü Orta ve İlkokulu voleybol takımını 2-1 yenen Balotu Köyü Orta ve İlkokulu voleybol takımı birinci oldu.

Birinci olan takıma kupa ve ödülünü veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, düzenledikleri turnuvanın birbirinden çekişmeli maçlara sahne olduğunu söyledi.

Şampiyon olan takımın sporcularını kutlayan İlidi, "Maçları takip ettik. Şampiyon olan takımı tebrik ediyorum. Bulanık için önemli bir organizasyondu. Bu tür turnuvaları devam ettireceğiz." dedi.

Final maçını, Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, Bulanık İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tekin Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve çok sayıda taraftar izledi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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