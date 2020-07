Bulanık'ta KHGB üye seçimi yapıldı - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeliği seçimi yapıldı.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi başkanlığında, Bulanık Belediyesi toplantı salonda yapılan seçimde, 2 il genel meclis üyesi ve 2 köy muhtarı birlik encümenliğine seçildi.

İlidi, yaptığı açıklamada, bunun bir hizmet yarışı olduğunu belirterek, seçilen birlik üyelerinin en iyi şekilde hizmet vermesini temenni ettiğini belirtti. .

Yeni seçilen muhtarlara da başarılar dileyen İlidi, hiçbir köyü diğerinden ayırmadıklarını, acil hizmet gereken yerlere öncelik tanıyacaklarını söyledi.

Her köyün kendileri için her ayrı önem taşıdığını ifade eden İlidi, "Her köyümüzün ayrı hassasiyetleri ve özellikleri mevcut. Biz de hizmetlerimizde bunlara dikkat ediyoruz. Tüm köylerimize eşit davranıyoruz. Bir önceki dönem encümen ve muhtarlarımızla güzel çalışmalar yürüttük. Köylerde var olan sorunlar bir anda çözülemez. Bütçe ve kaynaklarımıza göre köylerimize hizmet yapacağız." diye konuştu.