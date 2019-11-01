Bulanık'ta köpeğe işkence eden belediye personelleri açığa alındı

Muş'un Bulanık ilçesinde köpeğe işkence ettikleri tespit edilen 3 belediye personelinin açığa alındığı bildirildi.

Bulanık Belediyesinin İnternet sitesinde yer alan açıklamada, yaşanan üzücü olayla ilgili gereken işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olaya dahil olan 3 personele belediyemizce soruşturma açılmış ve görevlerinden açığa alınmışlardır. Bu tarz olayların bir daha yaşanmaması adına elimizden geleni yapacağımızı tüm kamuoyuna belirtmek isteriz. İdari sürecin takibi ve sonuçlandırılması için işin takibinde kalacağız."