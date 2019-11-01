Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta köpeğe işkence eden belediye personelleri açığa alındı
Son Dakika Güncel Bulanık'ta köpeğe işkence eden belediye personelleri açığa alındı

Bulanık'ta köpeğe işkence eden belediye personelleri açığa alındı

6 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde köpeğe işkence ettikleri tespit edilen 3 belediye personelinin açığa alındığı bildirildi.

Bulanık'ta köpeğe işkence eden belediye personelleri açığa alındı, System.String[]

Muş'un Bulanık ilçesinde köpeğe işkence ettikleri tespit edilen 3 belediye personelinin açığa alındığı bildirildi.

Bulanık Belediyesinin İnternet sitesinde yer alan açıklamada, yaşanan üzücü olayla ilgili gereken işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olaya dahil olan 3 personele belediyemizce soruşturma açılmış ve görevlerinden açığa alınmışlardır. Bu tarz olayların bir daha yaşanmaması adına elimizden geleni yapacağımızı tüm kamuoyuna belirtmek isteriz. İdari sürecin takibi ve sonuçlandırılması için işin takibinde kalacağız."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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