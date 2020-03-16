Bulanık'ta koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulanık'ta koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Bulanık'ta koronavirüs önlemleri

15 dakika önce

Muş'un Bulanık ilçesinde vatandaşların yoğun kullandığı alanlar belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Bulanık'ta koronavirüs önlemleri, System.String[]

Muş'un Bulanık ilçesinde vatandaşların yoğun kullandığı alanlar belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle önlemleri artıran belediye ekipleri, özel kıyafetler giyerek toplu taşıma araçları, kahvehane, park, cami gibi alanlarda koronavirüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı ilaçlama yaptı.

Ekipler, yol kontrol noktalarında durdurulan araçları da dezenfekte etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, belediye olarak vatandaşların sağlığının korunması noktasında gereken önlemlerin alındığını belirterek, "İlçedeki işlek yerler, toplu taşıma araçları, güvenlik noktalarımız, akaryakıt istasyonlarını, pansiyonları ücretsiz olarak ilaçlıyoruz. Her gün yapılacak ilaçlama ve dezenfekte işlemleriyle halkımızın sağlığını önemsiyor, oluşabilecek sorunlara karşı önceden müdahale ediyoruz." diye konuştu.

Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı

Son Dakika Haberleri
11:32 Gelibolu'dan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Bilecik'e getirildi
11:32 Ankara'da huzurevinde koronavirüs tedbirleri anlatıldı
11:32 İtalya'da koronavirüs travması
11:32 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
11:32 Mersin'de kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 11:35:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulanık'ta koronavirüs önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]