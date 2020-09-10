Bulanık'ta koronavirüs tedbirleri denetimi - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'nin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde halk ve esnaf maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarıldı.

İlidi, başta şehir içi ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıkların yapılacağını belirtti.