Muş'un Bulanık ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Denetimlere katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları uyarısında bulundu.
Esnafla ve ilçe sakinleriyle sohbet eden İlidi, vatandaşların maske takma zorunluluğunun bilincinde olduğunu belirtti.
Denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak ve İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi de katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:13 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bulanık'ta Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika