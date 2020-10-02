Bulanık'ta Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak ve İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi de katıldı.

Esnafla ve ilçe sakinleriyle sohbet eden İlidi, vatandaşların maske takma zorunluluğunun bilincinde olduğunu belirtti.

Denetimlere katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları uyarısında bulundu.

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