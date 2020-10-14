Bulanık'ta Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Okullarda gerekli önlemlerin alındığını belirten Selvi, okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür etti.

Selvi, maske, mesafe ve dezenfektanın önemi hakkında öğretmen ve yöneticilere bilgilendirmelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Talçın Tunçel, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rıdvan Selvi ile okulları ziyaret ederek alınan tedbirleri inceledi.

Muş 'un Bulanık ilçesinde, belde ve köy okullarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

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