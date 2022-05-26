Bulanık'ta KÖYDES encümen üyeliği seçimi yapıldı - Son Dakika
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Bulanık'ta KÖYDES encümen üyeliği seçimi yapıldı

26.05.2022 21:57
Bulanık'ta KÖYDES encümen üyeliği seçimi yapıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında encümen üyeliği seçimi yapıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında encümen üyeliği seçimi yapıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi başkanlığında yapılan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

55 köy muhtarının oy kullandığı kurulda, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Sait Taşdemir, DBP İl Genel Meclis Üyesi Asım Çetinkaya, Gümüşpınar Köyü Muhtarı Nurican Kuşci ve Esenlik Köyü Muhtarı Necdet Doğrusoy KÖYDES encümen üyeliğine seçildi.

Seçimlerin hayırlı olması dileklerinde bulunan Kaymakam İlidi, yaptığı açıklamada, 2022 İlçe Özel İdaresi programının yapıldığını belirtti.

16 köye İl Özel İdaresi bütçesiyle çeşitli işler yapılacağını ifade eden İlidi, şöyle konuştu:

"Bu yılki KÖYDES programı kapsamında 36 köyümüze çeşitli hizmetlerde bulunacağız. KÖYDES ödeneğimiz 7 milyon 583 bin liradır. Karla mücadeleden dolayı yüzde 30 İlçe Özel İdaresinden kesinti olacak. Onun dışında kalan 5 milyon 81 bin lirayı objektif olarak bütün köylerimize hizmet edeceğiz. Bizim temel amacımız bütün köylerimize, muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda hizmet yapmak."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulanık'ta KÖYDES encümen üyeliği seçimi yapıldı - Son Dakika


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