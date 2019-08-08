Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta köyler arası halı saha turnuvası tamamlandı
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Bulanık'ta köyler arası halı saha turnuvası tamamlandı

19 dakika önce

Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belde Belediye Başkanlığınca düzenlenen "Köylerarası Halı Saha Futbol" turnuvasında Erentepe Belediye Spor şampiyon oldu.

Bulanık'ta köyler arası halı saha turnuvası tamamlandı, System.String[]
Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belde Belediye Başkanlığınca düzenlenen "Köylerarası Halı Saha Futbol" turnuvasında Erentepe Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor şampiyon oldu.
Erentepe Belediye Başkanı Dilaver Kesik'in düzenlediği ve 12 takımın katıldığı turnuvada sporcular kıyasıya mücadele etti.
Beldede Liz Spor ve Erentepe Belediye Spor takımları arasında oynanan final maçında Erentepe Belediye Spor şampiyon oldu.
Başkan Kesik, gazetecilere yaptığı açıklamada, dostluk ve kardeşliğe zemin hazırlamak için bu turnuvayı düzenlediklerini söyledi.
Turnuvanın güzel geçtiğini ifade eden Keskin, "Genç bir belediye başkanı olarak her zaman gençlerin yanında yer alacağım. Futbol birleştiricidir. Turnuvaya katılan 12 takımı tebrik ediyorum. Bu turnuvayı her yıl geleneksel hale getireceğiz. Bundan sonraki turnuvalara daha çok takımın katılacağına inanıyorum." dedi.
Final maçını, kurum amirleri, muhtarlar ve takım taraftarları izledi.
Erentepe, Bulanık, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:24 Kaynak: AA
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