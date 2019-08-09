Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta kurbanlık satışları sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Bulanık'ta kurbanlık satışları sürüyor

2 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde kurbanlık satışları devam ediyor.

Bulanık'ta kurbanlık satışları sürüyor, System.String[]
Muş'un Bulanık ilçesinde kurbanlık satışları devam ediyor.
Kurban Bayramı'na iki gün kala hayvan pazarlarında hareketlilik arttı.
İlçedeki hayvan pazarına getirilen kurbanlıkları almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Besici Alican Kaya, birçok alıcının kurbanlık almak için son günü beklediğini söyledi.
Kaya, "Küçükbaş hayvanlar 800 ile bin 500 TL, büyükbaş hayvanlar ise 5 ile 15 bin TL arasında satışa sunuluyor. Kurban satıcıları ellerindeki hayvanları satmak için yoğun çaba sarf ediyor. Biraz durgunluk var ama yarın itibariyle alışverişte hareketlilik artacak." dedi.
Kurban Bayramı, Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar çelik eldivenle korunacak.
Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti Son dakika! TÜRK-İŞ eylem kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 13:38:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta kurbanlık satışları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]