Bulanık'ta 'Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulanık'ta 'Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası' - Son Dakika

Bulanık'ta 'Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası'

6 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen 'Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası' yapılan final maçlarıyla tamamlandı.

Bulanık'ta 'Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası', System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen 'Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası' yapılan final maçlarıyla tamamlandı.


Bulanık Kapalı Spor Salonunda yapılan ve 23 takımın yer aldığı voleybol turnuvasının final maçını Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, Bulanık İlçe Gençlik ve Spor Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve çok sayıda taraftar izledi. Final maçını 2-1 kazanarak şampiyon olan Balotu Köyü İlk ve Ortaokulu Voleybol Takımı şampiyonluk kupasını ve 3 bin TL'lik hediye çekini Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'nin elinden aldı.


Bulanık Gençlik ve Spor Müdürü Tekin Erdoğan, amaçlarının Bulanık'ta bir spor etkinliği gerçekleştirmek olduğunu belirterek, "Amacımıza uygun olarak kurumlarımız bu turnuvalara katıldılar. Sporu tabana yaymak için çalışmalarımızı her türlü alanda gerçekleştirdik. Şampiyon olan takımımızı tebrik ediyorum" dedi.


Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi ise, kaymakamlığın organize ettiği voleybol turnuvasının güzel maçlara sahne olduğunu belirterek, "Bizler de maçları takip ettik. Finalde şampiyon olan takımı tebrik ediyorum. Bulanık için önemli bir organizasyondu. Bu tür turnuvaları devam ettireceğiz" diye konuştu.


Turnuvada ikinci olan Çaygeldi Köyü İlk ve Ortaokulu Voleybol Takımının kupasını Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum takdim ederken, üçüncü olan Bulanık Jandarma Komutanlığı Voleybol Takımının kupasını ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel verdi. - MUŞ

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:38 Kaynak: İHA
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