Bulanık'ta LGS'de görev alacak güvenlik güçlerine siperlik üretildi - Son Dakika

Bulanık Milli Eğitim Müdürlüğü ile İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, LGS sınavında görev alacak güvenlik güçleri için siperlik üretti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, yaptığı açıklamada, 20 Haziran'da yapılacak LGS sınavından önce hazırlıklarının tamamladığını söyledi.

Bulanık'ta 47 sınav merkezinin olduğunu ifade eden Tunçel, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız tarafından sınavda görev alan öğretmenlerin bütün ihtiyaçları giderildi. Onun dışında güvenlik güçleri görev alacak. Onlar için siperlik ürettik. Bu anlamda okul müdürümüze ve bu çalışmayı yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Bulanık İMKB Okul Müdürü Ali Çiçekli de LGS sınavında görev alan güvenlik güçlerine ve araç şoförlerine yüz koruma siperlik maske ürettiklerini belirtti.