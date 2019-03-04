Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta Mağdur Aileler Ziyaret Ediliyor

Bulanık'ta Mağdur Aileler Ziyaret Ediliyor

1 saat önce

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan'ın eşi Meryem Uzan, ilçede ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya gelerek ihtiyaçlarının giderilmesini sağlıyor.

Bulanık'ta Mağdur Aileler Ziyaret Ediliyor, System.String[]
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan'ın eşi Meryem Uzan, ilçede ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya gelerek ihtiyaçlarının giderilmesini sağlıyor.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) yardım yapılan aileleri ziyaret eden Uzan, çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

Mahallede, eşi cezaevinde olan iki çocuk annesi Oya Kaya'nın evine misafir olan Uzan, sürekli ailelerle bir araya gelerek sıkıntılarını dinlemeye çalıştıklarını söyledi.

Devletin mağdur aileler için sunduğu imkanları kendilerine ulaştırmaya çaba gösterdiklerini kaydeden Uzan, "Ailelerimizin taleplerini kendilerinden dinleyerek gerekli olan ayni ve nakdi yardımları ulaştırıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde takip edilen ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerinde eksik olan temel eşyaları temin ediyoruz." diye konuştu.

SYDV Müdiresi Nazire Korkmaz da ilçe genelinde ihtiyaç sahibi bütün ailelere ulaşarak devletin sıcak yüzünü kendilerine göstereceklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:27 Kaynak: AA

Yeni Mahalle, Meryem, Bulanık, Güncel
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