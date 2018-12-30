Bulanık'ta Mekke'nin Fethi Programı Düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Mekke'nin Fethi program düzenlendi.

Muş'un Bulanık ilçesinde, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Mekke'nin Fethi program düzenlendi.



Bulanık kütüphane konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan AGD il yönetim kurulu üyesi Ömer Gündüz, yapılan çalışmaların kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında ve adaletin tesisinde emek sahibi bir gençlik için olduğunu söyledi.



Bulanık İlçe Müftüsü Murat Karanci de, Müslümanların, kendilerine ait olmayan bir takım alışkanlıklarla asli hüviyetlerinden uzaklaştırılmaya çalışıldığına dikkati çekti.



Program, ilahi dinletisi, şiir ve sinevizyon gösterisiyle son buldu.



Programına Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Muş Şube Başkanı Aydın Suna, imamlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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