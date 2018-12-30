Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta Mekke'nin Fethi Programı Düzenlendi

Bulanık'ta Mekke'nin Fethi Programı Düzenlendi

18 dakika önce

Muş'un Bulanık ilçesinde, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Mekke'nin Fethi program düzenlendi.

Bulanık'ta Mekke'nin Fethi Programı Düzenlendi, System.String[]
Muş'un Bulanık ilçesinde, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Mekke'nin Fethi program düzenlendi.

Bulanık kütüphane konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan AGD il yönetim kurulu üyesi Ömer Gündüz, yapılan çalışmaların kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında ve adaletin tesisinde emek sahibi bir gençlik için olduğunu söyledi.

Bulanık İlçe Müftüsü Murat Karanci de, Müslümanların, kendilerine ait olmayan bir takım alışkanlıklarla asli hüviyetlerinden uzaklaştırılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

Program, ilahi dinletisi, şiir ve sinevizyon gösterisiyle son buldu.

Programına Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Muş Şube Başkanı Aydın Suna, imamlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:07 Kaynak: AA

Anadolu Gençlik Derneği, Muş, Mekke, Bulanık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selefi olan Nurettin Sözen'in Sözlerine Yanıt Altında Rekor Beklenmiyor! İşte Uzmanların 2019 Yılı Gram Altın Tahminleri

Arap Baharı'nın Yıl Dönümünde Sarı Yelekliler Etkisi! 8 Ülkede Halk Ayaklandı Kadıköy'de Korkutan Yangın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 21:25:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta Mekke'nin Fethi Programı Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]