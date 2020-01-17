Bulanık'ta metruk yapılar yıkılıyor - Son Dakika
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Bulanık'ta metruk yapılar yıkılıyor

6 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde metruk yapıların yıkılması için çalışma başlatıldı.

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Muş'un Bulanık ilçesinde metruk yapıların yıkılması için çalışma başlatıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, yaptığı açıklamada, ilçede terk edilmiş binaların oldukça fazla olduğunu söyledi.

Tehlike oluşturan yapıların kaldırılması gerektiğini ifade eden İlidi, "Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan binalar zamanla madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor. Can güvenliği taşıyan bu binaların belirlenen plan çerçevesinde, mahalle muhtarları ile de istişare edip vatandaşlardan gelen talep ile yasal işlemlerin ardından yıkıyor." dedi.

Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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