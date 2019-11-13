Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri
Son Dakika Güncel Bulanık'ta 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri - Son Dakika

Bulanık'ta 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri

6 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Müftülüğü tarafından 'Mevlidi Nebi Haftası' kapsamında kadınlara yönelik bir program düzenlendi.

Bulanık'ta 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Müftülüğü tarafından 'Mevlidi Nebi Haftası' kapsamında kadınlara yönelik bir program düzenlendi.


Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşriflerinin yıldönümü vesilesiyle Bulanık Müftülüğü Kur'an kursu hafızları tarafından Bulanık Halk Kütüphanesinin toplantı salonunda düzlenen programa İlçe Müftüsü Murat Karanci'nin eşi İnayet Karanci, Muş Müftülüğü İl Vaizesi Tülay Tan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Nazire Korkmaz, kurum amirlerinin eşleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından Muş Müftülüğü İl Vaizesi Tülay Tan bir konuşma yaptı.


Konuşmanın ardından ilahiler ve şiirlerin okunmasıyla program son buldu. - MUŞ

Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'de öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu sınıfa kimyasal madde ile saldırı: 55 yaralı
Eski eşini 21 yerinden bıçaklayan kocadan şaşkınlık yaratan ifade: Bıçağın ucuyla öldürmek amacı olmaksızın vurdum Teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:18:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]