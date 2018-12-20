Bulanık'ta 'Mütevelli Heyeti' Seçimi
3 saat önce
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığında bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığında bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.
Mütevelli heyetin muhtar üyelerinin seçimi, Bulanık Belediyesinin toplantı salonunda yapıldı. Divanın oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündeme geçildi. 2019 yılı mütevelli heyet seçimi, Vakıf Müdiresi Nazire Korkmaz başkanlığında 56 muhtarın oy kullanmasıyla başladı.
Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde; Kırkgöze Köyü Muhtarı Farız Çıplak, Zafer Mahallesi Muhtarı Celal Çelik, 2019 yılı Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetine seçildiler. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:01 Kaynak: İHA
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