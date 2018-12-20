Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta 'Mütevelli Heyeti' Seçimi

Bulanık'ta 'Mütevelli Heyeti' Seçimi

3 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığında bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.

Bulanık'ta 'Mütevelli Heyeti' Seçimi, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığında bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.

Mütevelli heyetin muhtar üyelerinin seçimi, Bulanık Belediyesinin toplantı salonunda yapıldı. Divanın oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündeme geçildi. 2019 yılı mütevelli heyet seçimi, Vakıf Müdiresi Nazire Korkmaz başkanlığında 56 muhtarın oy kullanmasıyla başladı.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde; Kırkgöze Köyü Muhtarı Farız Çıplak, Zafer Mahallesi Muhtarı Celal Çelik, 2019 yılı Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetine seçildiler. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:01 Kaynak: İHA

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