Bulanık'ta 'Ocak Ayı Güvenlik' Toplantısı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.



Bulanık Halk Kütüphanesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, terör örgütünün yoğun olduğu bir coğrafyada mücadele içerisinde olduklarını belirterek, "Terörle mücadeleye devam edip risk oluşturulan bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde gerek emniyetimizin gerek jandarmamızın arama ve tarama çalışmaları devam ediyor. Her tarafta şehrimizin güvenliği için vatandaşlarımıza zarar gelmemesi için sürekli ilçe merkezimizde ve köylerimizde aktif haldeyiz. İnşallah bu huzur ve güven ortamını devam ettirmek adına elbirliğiyle, gönül birliğiyle mücadelemize devam edeceğiz" dedi.



"Devletimizin yanında dik duruşunuzu sergilediğiniz zaman huzur ve güven ortamına katkıda bulunmuş olursunuz" diyen Kaymakam Uzan, şöyle konuştu:



"Bir tarafta terörle etkin şekilde mücadele edilirken diğer taraftan da terörün finansmanı olan ve gençlerimizi zehirlemek için kullanılan uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. İlçemizde bonzai, hap, uyuşturucuyu yaygınlaştıran terör örgütünün yandaşları bunları pazarlamaya çalışıyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu tehlikelerden korumak bizim görevimizdir. Çocuklarını okula göndermeyen ailelere, aile yardımını keseceğiz. Biliyoruz ki eğitim hayatını sürdüremeyen gençlerimizin kaybı daha fazla. Burada emniyet, jandarma ve muhtarlar olarak bize düşen sorumluluğun farkında olup gereken hassasiyeti yerine getirelim. Erken yaşta evliliğe karşı olacağız. Kahvehanelerde sigara yasağını uygulayacağız. Allah'a çok şükür 2016'dan beri terör örgütüne katılan hiçbir gencimiz yoktur. İlçemizin huzuru için Askerlik Şubesi yolunu tek taraflı açtık. Bizimle işbirliği içinde olmanızı istiyorum. İlçemiz için huzur ve güvenliği sağlamak bizim elimizde, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Terörle mücadelede sizden azami destek bekliyorum."



Emniyet ve jandarma ekiplerinin terör konusunda yaptığı bilgilendirmenin ardından toplantı sona erdi.



Toplantıya Bulanık Komando Asayiş Bölük Komutanı Yüzbaşı Onur Koçak, Emniyet Müdürü Mesut Irmak, mahalle muhtarları ve kanaat önderleri katıldı. - MUŞ

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