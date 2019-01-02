Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta Ocak Ayı Güvenlik Toplantısı

Bulanık'ta Ocak Ayı Güvenlik Toplantısı

29 dakika önce

Bulanık ilçesinde ocak ayı güvenlik toplantısı yapıldı.

Bulanık'ta Ocak Ayı Güvenlik Toplantısı, System.String[]
Bulanık ilçesinde ocak ayı güvenlik toplantısı yapıldı.

Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, terörle mücadelede kararlılığa dikkati çekti.

Terörle mücadeleye yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirten Uzan, "İlçemizde gerek emniyetimiz gerek jandarmamız tarafından arama ve tarama çalışmaları yapılıyor. Şehrimizin güvenliği için, vatandaşlarımıza zarar gelmemesi için sürekli ilçe merkezimizde ve köylerimizde aktif haldeyiz. İnşallah bu huzur ve güven ortamını devam ettirmek adına el birliğiyle gönül birliğiyle mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Uzan, uyuşturucuyla da mücadele ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İlçemizde bonzai, hap, uyuşturucuyu yaygınlaştıran terör örgütünün yandaşları bunları pazarlamaya çalışıyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu tehlikelerden korumak bizim görevimizdir. Burada emniyet, jandarma ve muhtarlar olarak bize düşen sorumluluğun farkında olup gereken hassasiyeti yerine getirelim. Erken yaşta evliliğe karşı olacağız. Allah'a çok şükür 2016'dan beri terör örgütüne katılan hiçbir gencimiz yoktur. Terörle mücadelede sizden azami destek bekliyorum."

Ardından emniyet müdürlüğü ve jandarma ekipleri, terör konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıya, Bulanık Komando Asayiş Bölük Komutanı Yüzbaşı Onur Koçak, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, mahalle muhtarları ve kanaat önderleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:54 Kaynak: AA

Bulanık, Güncel
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