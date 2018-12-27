Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta Öğrencilerden Lösev'e Destek

Bulanık'ta Öğrencilerden Lösev'e Destek

1 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde öğrenciler, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) destek için okulda stant açtı.

Bulanık'ta Öğrencilerden Lösev'e Destek, System.String[]
Muş'un Bulanık ilçesinde öğrenciler, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) destek için okulda stant açtı.

Vali Selahattin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve Gazi Ortaokulu öğrencileri, stant açarak lösemili çocuklara destek oldu.

Vali Selahattin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhammet Uğurlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lösemili çocuklara destek olmak için okulda stant açtıklarını söyledi.

Uğurlu, "Okulumuza kurduğumuz stantta LÖSEV'in el emeği ürünleri olan toka, anahtarlık, kitap ayracı, yaka broşu, nazarlık, rozet gibi ürünlerini satışa sunduk. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde her zaman yer almaya çalışıyoruz." dedi.

Ürünlerin satışından elde edilen gelir, LÖSEV'e bağışlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:50 Kaynak: AA

Muş, Bulanık, LÖSEV, Güncel
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