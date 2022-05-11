Bulanık'ta öğrencilerin yaptığı resimlerin sergilendi - Son Dakika
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Bulanık'ta öğrencilerin yaptığı resimlerin sergilendi

11.05.2022 19:52
Bulanık'ta öğrencilerin yaptığı resimlerin sergilendi

Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya beldesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından resim sergisi düzenlendi.

Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya beldesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından resim sergisi düzenlendi.

Elmakaya İlk ve Orta Okulu'nda "Elmakaya'da Sanat Var" sloganıyla hazırlanan sergide öğrencilerin ve öğretmenlerin yaptığı resimler ilgi gördü.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, öğretmen ve öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Okul Müdür Yardımcısı Fuat Avcı ise sergide görülen her eserin büyük bir emekle oluştuğunu söyledi.

Sergilenen eserlerin altında imzası bulunan yeteneklerin, neleri başarabildiğine hep birlikte şahit olduklarını ifade eden Avcı, "Sergide öğretmen ve öğrencilerimizin 2 yıllık emekleri sonucunda ortaya koyduğu çalışmalar yer alıyor." dedi.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Kaplan ise öğrencileriyle birlikte uzun bir süredir kurdukları hayallerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Programa Elmakaya Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yıldırım, Milli Eğitim Şube Müdürleri Metin Aral ile Ali Çiçekli, Bulanık İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Tevik Keser, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yahya Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

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Öğretmen, Elmakaya, Hisarcık, Bulanık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulanık'ta öğrencilerin yaptığı resimlerin sergilendi - Son Dakika


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