Bulanık'ta

Muş'un Bulanık ilçesinde okula gelmeyen ve devamsızlığı bulunan öğrencileri kazanmak amacıyla "Öğretmenim Misafirim" projesi başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel öncülüğünde gerçekleşen proje kapsamında ilçe genelinde tüm okullarda komisyon kuruldu.

Komisyonlarda yer alan bine yakın öğretmen, ev ziyaretleri gerçekleştirerek, ailelerle görüşüyor.

Yalçın Tunçel, okula devam etmeyen Civan Taş ve Sevgi Köroğlu'nun aileleri ile görüşüp yeniden okula gelmeleri konusunda söz aldığını belirterek, "Amacımız okula gelmeyen ve devamsızlığı bulunan yaklaşık bin 200 öğrencimizin en az yarısını yeniden kazanmak. Bu doğrultuda emek veren tüm meslektaşlarıma gönülden teşekkür ederim. Ailelerin de bu konuya duyarı olmalarını bekliyoruz."