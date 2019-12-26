Bulanık'ta okullardaki eski bilgisayarlar onarılıyor - Son Dakika
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Bulanık'ta okullardaki eski bilgisayarlar onarılıyor

6 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde başlatılan "Eski bilgisayarını getir yenisini götür" projesi kapsamında okullardaki bilgisayarlar onarılarak öğrencilerin kullanımına sunuluyor.

Bulanık'ta okullardaki eski bilgisayarlar onarılıyor, System.String[]

Muş'un Bulanık ilçesinde başlatılan "Eski bilgisayarını getir yenisini götür" projesi kapsamında okullardaki bilgisayarlar onarılarak öğrencilerin kullanımına sunuluyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, okullarda eskidiği için kullanılmayan bilgisayarları atıl durumdan kurtarmak amacıyla böyle bir proje başlattıklarını söyledi.

Topladıkları bilgisayarlara küçük dokunuşlar yaparak, eksik malzemelerini temin ederek yenilediklerini belirten Tunçel, olumlu geri dönüşler aldıklarını aktardı.

Bilişim öğretmenlerinin projeye büyük katkı sunduğunu vurgulayan Tunçel, şöyle konuştu:

"Okullarımızda bilgisayar ve monitörlerimizi topluyoruz. Gelen bilgisayar ve monitörlerden 30 tanesini yenileyerek kullanıma hazır hale getirdik. Bu sayıyı gelecek kasalarla 70-80'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu rakam bizim bilgisayar ihtiyacımızı önemli oranda karşılamış olacak. Kısım kısım sorunlu olan bilgisayarları elden geçireceğiz. Projemiz yıl boyunca devam edecek. Atölyemizde gönüllü olarak çalışan öğretmen ve memurlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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