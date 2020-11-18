Bulanık'ta parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde belediye ekiplerince yürütülen parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.
Çalışmaların yürütüldüğü mahallelerde incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, ilgililerden bilgi aldı, yağışlar başamadan eksik kalan alanların tamamlanması talimatı verdi.
İlidi, gazetecilere yaptığı açıklamada, İnönü, Zafer ve Kültür mahallelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan bölgelerde kısa zaman içerisinde kilometrelerce yolun kilitli parke taşıyla kaplandığını söyledi.
Soğuk havaya rağmen çalışmaların devam ettiğini belirten İlidi, ilçe sakinlerinin yoğun kullandığı bölgelerden kenar mahallelere doğru devam edeceklerini aktardı.
- Kaynak: AA
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